De WOZ-waarde van bijna vijf miljoen huizen wordt vanaf 1 januari 2022 op een nieuwe manier berekend. Bij de nieuwe berekening wordt gekeken naar de oppervlakte van huizen in plaats van naar de inhoud. De aanpassing kan gevolgen hebben voor de WOZ-waardes van die woningen. Dat zegt de Waarderingskamer, de organisatie die toeziet op de WOZ, desgevraagd tegen NU.nl.

"De WOZ-waardes kunnen door de nieuwe rekenmethode hoger of lager uitvallen", zegt hoofd inspectie Ivo Lechner van de Waarderingskamer. Zo'n 250 van de 352 Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met de nieuwe waarderingsmethode. De overige gemeentes zijn al overgestapt.

"De manier waarop WOZ-waardes werden berekend, was niet nauwkeurig genoeg", aldus Lechner. Dat gebeurde in het verleden ook wel handmatig, in een tijd dat daar nog geen computers voor werden gebruikt. "Wanneer op deze nieuwe, nauwkeurige manier wordt gerekend, kunnen eerder gemaakte fouten aan het licht komen."

En dat kan gevolgen hebben voor huizenbezitters. WOZ-waardes kunnen lager of hoger uitvallen. Dat kan ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld meer OZB-belasting moeten betalen.

Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van hoe gemeenten ermee omgaan. Want die kunnen aan de belastingknoppen draaien, waardoor eventuele verschillen opgevangen kunnen worden.

"Hoe groot de gevolgen zullen zijn, is voor ons niet duidelijk. Bij gemeenten die al over zijn naar het nieuwe systeem, bleven de gevolgen beperkt", besluit het hoofd inspectie van de Waarderingskamer.