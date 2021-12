In de nieuwe cao's die in de afgelopen maand zijn overeengekomen, zijn de afgesproken loonsverhogingen weer wat hoger uitgekomen dan gemiddeld over de rest van dit jaar. Ook werden meer collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) afgesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN.

Gemiddeld genomen krijgen de werknemers voor wie nieuwe afspraken zijn gemaakt er 2,4 procent bij. "Dat is boven het jaargemiddelde van 2 procent." Vorig jaar kwam het jaargemiddelde met 3 procent een stuk hoger uit. "Nu wordt die sterke stijging in het krimpjaar 2020 gecompenseerd."

AWVN doelt daarmee op de economische teruggang. Het aantal cao's dat in de afgelopen maand werd afgesloten kwam uit op 27. "Ruim boven het gemiddelde van 20 dat gangbaar is in de maand november."

Dit jaar gaat sowieso de boeken in als een jaar waarin meer cao's werden afgesloten dan in andere jaren. De teller staat na november op 295.