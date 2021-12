Voor de kerstdagen van 2022 is alle kalkoen in de Nederlandse supermarkten voorzien van minimaal één Beter Leven-ster voor dierenwelzijn. Nu ligt in de schappen van bepaalde supermarkten nog vlees van kalkoenen zonder keurmerk van de Dierenbescherming, maar dat gaat veranderen, zo bericht Wakker Dier donderdag.

Bij Albert Heijn, ALDI, Boon's Markt, DekaMarkt, Dirk, Lidl, MCD, Nettorama en PLUS is nu nog kalkoen zonder ster te koop. Vanaf 2022 stoppen deze supermarkten daarmee, waarna alle supermarkten in Nederland vlees van kalkoenen met een Beter Leven-keurmerk gaan verkopen.

Dieren met zo'n keurmerk ervaren minder leed tijdens het opgroeien en in hun verdere leven. "Ze krijgen meer ruimte, afleiding en een overdekte uitloop. Ook groeien de dieren langzamer, wat ervoor zorgt dat er minder problemen aan hun skeletten kunnen ontstaan", aldus Wakker Dier in het bericht.

"Als straks alle kalkoen in de supermarkt een ster heeft, wordt de meest dieronvriendelijke kalkoen simpelweg niet meer verkocht. En dat betekent een beter leven voor heel veel dieren", vertelt Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier.

Kalkoenvlees met een keurmerk van minimaal één ster vormt vanaf 2022 de nieuwe ondergrens voor vlees van het gevogelte in supermarkten. Hoe meer sterren vlees heeft, hoe beter de leefomstandigheden van het dier. Het keurmerk begint met één ster en loopt op tot een score van maximaal drie sterren.