De Amerikaanse start-up Canoo wil toch geen elektrische auto's maken bij VDL Nedcar, maakt dat bedrijf uit het Limburgse Born donderdag bekend op zijn website. Het nieuws is een domper voor het Nederlandse VDL, dat Canoo als belangrijke klant had willen strikken voor zijn autofabriek.

De bedrijven hadden eerder dit jaar een voorlopige overeenkomst getekend, maar die deal wordt niet omgezet in een definitieve. Het Amerikaanse Canoo trekt zich terug omdat het zijn auto's liever produceert in de Verenigde Staten. "De steun van de staten Oklahoma en Arkansas stelt ons in staat om een productiestart eerder te bereiken, met minder risico's op vele fronten", legt Canoo-topman Tony Aquila uit.

In juni maakten de bedrijven nog bekend dat Canoo van volgend jaar tot en met 2028 auto's in Born zou laten produceren. VDL Nedcar zou daarvoor zelfs eerst extra productieruimte willen creëren op het parkeerterrein. Die plannen kunnen nu dus bij het grofvuil.

Het nieuws is een hard gelag voor VDL, want het bedrijf is hard op zoek naar nieuwe klanten. Momenteel rollen er nog BMW's en MINI's van de band in Born, maar het contract daarvoor loopt binnen twee jaar af. De deal met Canoo was zeer welkom.

Als gevolg van de terugtrekking moet VDL Nedcar het voorschot van 25 miljoen euro terugstorten op de rekening van Canoo. Tegelijkertijd koopt VDL zich voor 7,5 miljoen euro in bij de Amerikaanse start-up, "om zo de goede relatie te benadrukken".