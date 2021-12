Het ziekteverzuim is afgelopen maand opgelopen tot een ongekend hoog percentage van 5,1 procent. Het aantal ziekmeldingen nam in november met 33 procent toe ten opzichte van de maand ervoor en ook dat is meer dan ooit te voren. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanTotalCare groep, die zicht hebben op 1 miljoen werknemers.

"Het gemiddelde ziekteverzuim was in november historisch hoog", aldus de arbodienstverlener. Griep en corona waren de meest opgegeven oorzaken voor het verzuim.

Doorgaans daalt het aantal ziekmeldingen in november juist. "In alle sectoren ligt het verzuim nu boven dat van 2019 en 2020." In de zorg is het ziekteverzuim al tijden heel hoog. Maar de grootste stijging was in november in het onderwijs.

"Het aantal ziekmeldingen in het onderwijs is in een maand met maar liefst 77 procent gestegen. Dat betekent veertien ziekmeldingen per honderd medewerkers in het onderwijs", aldus ArboNed en HumanTotalCare groep. "Dit is de grootste stijging die wij ooit hebben gemeten."