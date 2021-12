De allerlaatste Airbus A380 wordt vandaag overgedragen aan zijn nieuwe eigenaar. Luchtvaartmaatschappij Emirates neemt het laatste model van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld af. Daarmee is een eind gekomen aan een tijdperk, schrijft BBC donderdag.

De ontwikkeling van de Airbus A380 heeft het Europese Airbus tientallen miljarden euro's gekost en startte in de vroege jaren negentig. De verkopen van het vliegtuig werden nooit zoals verwacht, omdat vliegtuigmaatschappijen meer interesse bleken te hebben in kleinere en meer milieuvriendelijke modellen. Door zijn grootte en gewicht is de viermotorige A380 erg duur in gebruik.

De productiestop van het vliegtuig werd in 2019 al aangekondigd en stond gepland voor 2022. Uiteindelijk is de datum naar voren gehaald. Door de stop werden ruim 3000 medewerkers van Airbus geraakt, maar door een nieuwe bestelling van Emirates voor kleinere vliegtuigen, leek de klap beperkt te blijven.

Emirates heeft door de koop straks ruim 118 A380's in gebruik. De maatschappij uit Dubai is daarmee de grootste gebruiker van het toestel. Topman Tim Clark zei in september dat hij erop rekent dat de ervaring van het reizen met het toestel veel reizigers zal blijven trekken. Het bedrijf verwacht nog zo'n twintig jaar met de kolossen te vliegen.

De A380 was het antwoord van de Europese vliegtuigbouwer Airbus op de 747 van het Amerikaanse Boeing. Van dat iconische toestel verlaat volgend jaar de laatste de fabriek.