De Europese vliegtuigproducent Airbus heeft de strijd om een contract met de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gewonnen van de Amerikaanse branchegenoot Boeing. Qantas gaat zijn huidige vloot Boeings voor binnenlandse vluchten vervangen door Airbus-toestellen van de types A320neo en A220.

Voor veertig van de 134 toestellen doet Qantas een harde toezegging en bij de overige 94 toestellen gaat het om een koopoptie. De vliegtuigen zouden vanaf 2024 in ruim tien jaar worden afgeleverd. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Eerder meldde persbureau Bloomberg al op basis van bronnen dat ook KLM voor Airbus lijkt te gaan kiezen. Dat terwijl de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en dochter Transavia nu nog grote klanten van Boeing zijn.

Boeing lag tot nu toe voor met aantallen orders door de terugkeer van de 737 MAX die bijna twee jaar aan de grond moest blijven na een aantal crashes.

De A321, het grootste vliegtuig in de A320neo-reeks, biedt meer plaats dan de Boeing 737 MAX. Ook kan het toestel verder vliegen dan een vergelijkbare Boeing.