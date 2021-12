De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve gaat zijn coronasteun versneld afbouwen om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen.

In november begon de Fed die steun met 15 miljard dollar per maand te verminderen, maar dat wordt vanaf deze maand 30 miljard dollar per maand. Daarmee loopt die steun al in het eerste kwartaal van volgend jaar op zijn einde, in plaats van halverwege 2022.

De rente blijft voorlopig gelijk, maar de Fed voorziet drie verhogingen van de rente volgend jaar. Ook in 2023 zou de rente drie keer omhoog kunnen. Die verwachtingen zijn wat agressiever dan wat de Fed eerder naar buiten bracht.

De Amerikaanse inflatie over november bedroeg op jaarbasis 6,8 procent, het hoogste niveau sinds 1982. Ook als de sterk schommelende prijzen voor voedingswaren en energie niet worden meegerekend kwam de geldontwaarding nog hoog uit, namelijk op 4,9 procent.

De sterke prijsstijgingen worden voor een groot deel veroorzaakt door het snelle en krachtige economisch herstel van de coronacrisis. Producenten hebben daardoor weer veel meer grondstoffen nodig. Dat zorgt voor tekorten en hogere transportkosten. Deze week bleken de producentenprijzen in november 9,6 procent te zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks de fermer dan verwachte stap om de economie wat af te laten koelen, blijft de Fed op zijn hoede. De centrale bank waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de omikronvariant van het coronavirus op de economie van de Verenigde Staten.