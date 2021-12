De Britse toezichthouder voor de energiesector gaat leveranciers van gas en elektriciteit vanaf januari onderwerpen aan een stresstest. Die moet uitwijzen hoe goed deze bedrijven bestand zijn tegen extreme schommelingen in de prijs voor aardgas of elektriciteit. In Nederland gebeurt dit al jaren.

De Britse toezichthouder Ofgem begint met de tests naar aanleiding van de forse stijging van de energieprijzen. Als uit de stresstest naar voren komt dat een energieleverancier financieel kwetsbaar is, gaat Ofgem in gesprek over maatregelen. De instantie wil energieleveranciers bijvoorbeeld kunnen vragen om tijdelijk geen nieuwe klanten aan te nemen als dit hun financiële positie bedreigt.

Door het omvallen van Britse energieleveranciers moesten al vier miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk noodgedwongen naar een andere aanbieder van gas en licht. Ook in Nederland zijn enkele kleinere energieleveranciers failliet gegaan.

In Nederland vinden dat soort stresstests al een aantal jaren plaats, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NU.nl. Die worden uitgevoerd door netbeheerder TenneT en Gasunie. Er vinden ook regelmatig tests met alle Europese landen of clusters van landen die gas aan elkaar leveren plaats.