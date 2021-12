Het aandeel van Nederlanders dat een baan heeft is in november gestegen naar een nieuw record, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg naar 9,2 miljoen. Daarmee had voor het eerst meer dan 70 procent van de Nederlanders een betaalde baan.

Dat meer mensen een betaalde baan hebben, betekent ook dat de werkloosheid in november verder daalde. Het aantal werklozen liep vorige maand terug naar 251.000, omgerekend 2,7 procent van de beroepsbevolking. Dat is volgens het CBS het laagste maandcijfer sinds de start van de metingen in 2003.

Na een korte (maar heftige) stijging van de werkloosheid aan het begin van de coronacrisis, daalt het aantal werklozen sinds juni 2020. Door de omvangrijke steunpakketten vanuit Den Haag is de werkloosheid ondanks de crisis beperkt gebleven.

Doordat minder mensen werkloos waren in november, daalde het aantal WW-uitkeringen ook. Er waren zo'n tienduizend minder uitkeringen, een daling van 5 procent ten opzichte van oktober. Het aantal WW-uitkeringen kwam daarmee op 189.200 eind november. In vergelijking met vorig jaar is het aantal uitkeringen met 87.000 afgenomen (-31,5 procent).