Schoolboekenleverancier The Learning Network (TLN) stuurt jongeren op het moment dat ze achttien jaar worden een incassobericht voor schulden die hun ouders hebben gemaakt, zo blijkt uit facturen die NU.nl heeft ingezien. Het bedrijf laat weten dat dit "steeds minder" gebeurt en onderzoekt alle gevallen.

Het gebeurt geregeld dat ouders die het niet breed hebben schoolboeken die ze moeten kopen voor hun kinderen niet meteen kunnen betalen. Daardoor komen ze na een tijd in een incassotraject terecht. TLN, de grootste schoolboekenleverancier van Nederland die in het verleden bekend was onder de naam Van Dijk Educatie, heeft volgens bronnen zo'n 30.000 incassozaken lopen.

Zolang de kinderen minderjarig zijn krijgen ouders de incassobrieven, maar in een aantal gevallen gaan de schulden plots over op de kinderen zodra die achttien jaar zijn geworden. NU.nl kon facturen inkijken waar bedragen van iets meer dan 100 euro door alle extra incassokosten uiteindelijk opliepen tot 2.300 euro.

'Schulden moeten bij ouders blijven'

Willem Los, schuldrustcoach bij de stichting ONSbank, vindt het ongehoord dat die schulden plots bij kinderen terechtkomen. "Het kan niet dat jongeren die pas aan hun leven beginnen al meteen zo'n zware last moeten dragen, waar ze bovendien zelf niets aan kunnen doen", zegt hij. "Die schulden moeten op de ouders blijven verhaald worden."

Los contacteerde TLN al eerder over deze praktijken, waarop het bedrijf zei dat dit in het verleden inderdaad zo ging, maar nu niet meer. Uit de facturen blijkt echter dat er in juni van dit jaar nog een brief werd verstuurd naar een jongere.

TLN belooft alles terug te draaien

TLN erkent - na enig aandringen - tegen NU.nl dat dit inderdaad gebeurt, zij het "steeds minder". "Dit jaar was er maar één geval. We onderzoeken nu hoe dit heeft kunnen gebeuren en draaien al dit soort zaken terug", zegt een woordvoerder. Gevraagd naar een inschatting van de reden waarom dit kon gebeuren, verwijst de woordvoerder naar incassobureaus.

GGN, een van de incassobureaus die zaken voor TLN afhandelen, laat weten dat het niet reageert op individuele situaties, maar de afgelopen zeven jaar maar twee zaken van het bedrijf heeft doorgekregen via een ander bureau. Focum, het bureau dat alle zaken voor TLN verzamelt en doorspeelt naar incassobedrijven, was niet bereikbaar voor commentaar.

The Learning Network boekte in 2019 een omzet van zo'n 275 miljoen euro en is sinds 2018 in handen van de Brits-Amerikaanse investeringsmaatschappij Towerbrook, waarvan de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros een van de grootste geldschieters is.