Het leven in het Verenigd Koninkrijk is in november opnieuw fors duurder geworden. De inflatie in het land nam toe tot 5,1 procent. Dat is het hoogste getal sinds september 2011, meldt het Britse statistiekbureau ONS woensdag.

In vergelijking met een maand eerder steeg de inflatie met 0,9 procentpunt. In oktober was het leven vergeleken met een jaar eerder namelijk nog 4,2 procent duurder in het VK.

Vooral brandstof, gas en elektriciteit hebben een hoger prijskaartje gekregen. Zo is gas in het afgelopen jaar gemiddeld 28,1 procent in prijs gestegen en de elektriciteitsprijs in het Verenigd Koninkrijk werd de afgelopen twaalf maanden gemiddeld 18,8 procent hoger.

De inflatie staat wereldwijd op een hoog niveau sinds de economie weer op gang is gekomen na het begin van de corona-uitbraak. Mensen geven opnieuw meer geld uit dan in het begin van de crisis en er zijn wereldwijd veel tekorten door de pandemie. Er zijn onder andere logistieke problemen in de toelevering van goederen uit China.

Omdat de vraag daardoor groter is dan het aanbod worden producten duurder. Ook in Nederland is dat het geval. Eind november bereikte de Nederlandse inflatie een record. De prijzen staan in ons land op het hoogste punt in 24 jaar, met een inflatiegetal van 5,6 procent. Ook bij ons spelen de relatief hoge prijzen van energie daarbij een belangrijke rol.