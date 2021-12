Rabobank gaat zijn klanten vanaf begin volgend jaar een compensatievoorstel doen als ze te veel rente hebben betaald over leningen of over het bedrag waarvoor ze rood stonden. Dat kondigt de bank woensdag aan. Wie minstens 50 euro meer betaalde dan de marktrente, krijgt het verschil volledig terugbetaald.

De beslissing volgt op uitspraken van het klachteninstituut Kifid over ABN AMRO. Het instituut verplichtte die bank eerder al klanten te compenseren die te veel betaalden, omdat de variabele rente van de bank de marktrente niet genoeg volgde.

Daarop nam Rabobank zelf het initiatief om ook zo'n compensatieregeling in het leven te roepen. De bank heeft naar eigen zeggen de marktrente redelijk goed gevolgd, maar "toch zijn er verschillen ontstaan bij een beperkt deel van de klanten".

Rabobank berekende het verschil tussen de rente die de klanten betaalden en wat ze volgens het Kifid hadden moeten betalen. Iedereen die meer dan 50 euro te veel betaalde, krijgt dat verschil volledig terug van de bank. De regeling geldt voor kredieten tot twintig jaar terug.

De eerste klanten krijgen een voorstel in januari. Het bedrijf verwacht dat de laatste gedupeerden eind 2022 gecontacteerd zijn. Eerder bleek al dat het om zo'n 200.000 gevallen gaat.