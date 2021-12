Zes vrouwen die in de Tesla-fabrieken in de VS werken of hebben gewerkt, hebben een aanklacht ingediend tegen de maker van elektrische auto's. Dat meldt persbureau Bloomberg. Tesla kreeg dit jaar ook al te maken met rechtszaken die te maken hadden met racisme.

Het bedrijf heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd. "Alhoewel Tesla claimt een veilige en respectvolle werkomgeving te bieden voor zijn werknemers, is in werkelijkheid heeft Tesla vrouwen die in de Fremont-fabriek werken blootgesteld aan nachtmerrieachtige taferelen", zo luidt het begin van de aanklachten, waar Bloomberg uit citeert.

In de aanklachten wordt gedetailleerd ingegaan op hoe de vrouwen zouden zijn lastiggevallen door mannelijke collega's en leidinggevenden. Er staat ook in dat het bedrijf niets zou hebben gedaan met klachten daarover. De aantijgingen van vijf van de zes vrouwen hebben betrekking op de fabriek van Tesla in Fremont. Daar werken zo'n 10.000 mensen. Tesla bouwt er de Model S, X, 3 en Y.

In mei kreeg een voormalige Tesla-werknemer 1 miljoen dollar aan schadevergoeding toegewezen in een zaak tegen het bedrijf over racisme. Nog recenter kreeg een inhuurkracht maar liefst 137 miljoen dollar schadevergoeding toegewezen, ook vanwege racisme. Daartegen gaat Tesla in beroep.