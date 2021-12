Het demissionaire kabinet verlengt de coronasteunpakketten voor ondernemers nog zeker tot eind maart volgend jaar. Naast de loonsteun NOW en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) komt er ook gerichte steun voor zelfstandigen en wordt er gekeken of het belastinguitstel verlengd wordt. In totaal wordt hier 4,4 miljard euro voor uitgetrokken.

Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart NOW aanvragen. Daarvoor moeten ze minstens 20 procent omzetverlies hebben in vergelijking met dezelfde periode twee jaar geleden. De loonkosten worden voor maximaal 85 procent vergoed. Ook de salarissen van mensen met een flexibel contract vallen onder de regeling.

Van de TVL kunnen ondernemers gebruikmaken als ze meer dan 30 procent omzetverlies lijden. Daarmee krijgen ze al hun vaste lasten vergoed met een maximum van 550.000 euro voor mkb-bedrijven en 600.000 euro voor grote bedrijven. De maatregel kost het kabinet 1,9 miljard euro.

Het belastinguitstel voor bedrijven was eerder al verlengd tot 31 januari, maar in januari wordt er gekeken of een verdere verlenging noodzakelijk is. Afspraken over belastingen van grenswerkers uit België en Duitsland worden verlengd tot eind maart. De onbelaste reisvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken lopen wel eind deze maand af.

Daarnaast worden de regelingen voor afgelaste evenementen en amateursport voortgezet. Ook wordt er extra geld gereserveerd waarmee gemeenten ijsbanen en zwembaden kunnen ondersteunen. Die maatregelen kosten samen 80 miljoen euro.

Aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar wil het kabinet een langetermijnplan voor de steunpakketten presenteren.