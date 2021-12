Een loodgietersbedrijf in de Amerikaanse staat Florida verloot twee gratis huizen aan werknemers. Met de stunt wil de directeur van het bedrijf de waardering die medewerkers voor hun werk hebben een nieuwe dimensie geven, zegt hij tegen The Orlando Santinel.

Ook in Amerika zijn er grote personeelstekorten. Bedrijven zoeken naar vindingrijke manieren om medewerkers te lokken en te houden. "Als we voor onze mensen zorgen, dan gaan ze meer voor ons doen dan met welk ander bedrijfsmodel dan ook", vertelt Jason James, de directeur van het bedrijf, tegen de Amerikaanse krant.

Werknemers die kans willen maken op een van de huizen zonder hypotheek moeten minimaal een jaar in dienst zijn. Bovendien moeten ze een cursus volgen waarin ze met geld leren omgaan en moeten ze zich twintig uur inzetten voor hun gemeente door vrijwilligerswerk te doen.

De directeur zegt dat hij aan andere vormen van beloning voor zijn werknemers heeft gedacht, zoals het weggeven van een auto of een vakantie. "Veel werknemers hebben echter nog geen huis, maar moeten huren. Nu krijgen ze een financiële cursus, leren ze een huis te bezitten én doen ze wat voor de gemeenschap", zei hij tegen de krant. Voor de wedstrijd heeft het bedrijf ruim 500.000 dollar (zo'n 443.000 euro) gereserveerd.

De loting is begin deze maand aangekondigd tijdens een bedrijfsbijeenkomst. In december 2022 wordt de winnaar gekozen. Alle werknemers van het bedrijf zijn sinds afgelopen zomer in dienst, want toen werd het bedrijf opgericht.