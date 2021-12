De kosten van natuurrampen en extreem weer zijn dit jaar wereldwijd opgelopen tot zo'n 250 miljard dollar (zo'n 221 miljard euro). Dat is 24 procent meer dan in 2020. Swiss Re, 's werelds grootste herverzekeraar, schat dat 105 miljard dollar daarvan voor rekening van verzekeraars komt.

Bij de berekeningen heeft Swiss Re onder meer gekeken naar de kosten van zware vorst, overstromingen, zware onweersstormen, hittegolven en orkanen. Volgens het bedrijf nemen de kosten van dit soort gebeurtenissen voor verzekeraars al enkele decennia jaarlijks toe met 5 tot 6 procent.

De voor verzekeraars duurste rampen waren in de Verenigde Staten. Orkaan Ida, die onder meer delen van New York onder water zette, veroorzaakte daar afgelopen zomer voor 30 tot 32 miljard dollar aan schade. De verzekerde schade van storm Uri in februari bedroeg 15 miljard dollar. Door sneeuw en ijs zaten miljoenen mensen in de staat Texas zonder stroom.

De overstromingen die in juli Nederland, Duitsland en België troffen, hebben de verzekeraars 13 miljard dollar gekost. De economische schade bedroeg 40 miljard, aldus Swiss Re. Dit was de duurste ramp in Europa.

De kosten van natuurrampen en extreem weer lagen vorig jaar volgens een andere verzekeraar, Munich Re, op 210 miljard dollar. Het jaar ervoor werd voor 166 miljard dollar aan schade veroorzaakt.