Als het goed is, kunnen consumenten vanaf februari een energiecontract afsluiten bij Shell Energy. Dat is later dan waar het bedrijf in eerste instantie op mikte. Bij de aankondiging afgelopen zomer ging Shell ervan uit voor het eind van dit jaar de eerste klanten aan te sluiten.

"We moeten goed naar deze bewegende markt kijken, voordat we er helemaal instappen", zegt een woordvoerder van Shell desgevraagd tegen NU.nl. Het bedrijf zegt "goed beslagen ten ijs" te willen komen.

Sinds de aankondiging is de energiemarkt behoorlijk veranderd; de gas- en stroomprijzen zijn hoger dan ooit tevoren. Op dit moment loopt een proef met het leveren van energie aan huis bij zo'n vierhonderd Shell-medewerkers. "We willen het maximale uit die pilot halen en zorgvuldig zijn voordat we echt de markt op gaan", aldus de woordvoerder.

Shell Energy kreeg afgelopen de zomer een vergunning van toezichthouder ACM om energie aan consumenten te leveren in Nederland. De stroom komt van wind- en zonne-energie van eigen bodem. "Klanten kunnen kiezen voor CO2-gecompenseerd gas."

De consumentenpoot van Shell voor energie is al langer actief in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Shell Energy zal de markt op gaan met variabele en vaste energiecontracten. "Tegen een concurrerende prijs."