HSBC gaat de leningen voor projecten in kolen de komende jaren afbouwen. In 2030 wil de zakenbank de helft minder van dergelijke projecten financieren. Bedrijven die de komende jaren nog in aanmerking willen komen voor leningen, moeten bovendien aantonen hoe ze op termijn zullen stoppen met de productie van elektriciteit uit kolen.

"We moeten op een aantal belangrijke punten stappen zetten. Steenkolen is zo'n punt", aldus Celine Herweijer, die bij HSBC verantwoordelijk is voor duurzaamheid. De zakenbank was al gestopt met het financieren van nieuwe kolencentrales. Daar komen nu toezeggingen voor de afbouw van leningen voor bestaande projecten in kolen bij.

HSBC stond als belangrijkste geldverstrekker voor bedrijven in opkomende economieën in Azië al langer onder druk om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. In dat deel van de wereld zijn nog veel bedrijven actief met de productie van elektriciteit uit kolen.

Per 1 januari komen bedrijven die meer kolen willen gaan gebruiken niet meer in aanmerking voor de diensten van de bank. Ondernemingen die meer dan 40 procent van hun omzet uit kolen halen, kunnen vanaf die datum niet meer aankloppen voor leningen. In 2025 verschuift die grens naar 30 procent.

Bovendien moeten de bedrijven een plan inleveren voor het uitfaseren van kolen. Daarvoor krijgen ze tot het einde van 2023 de tijd. Uitzonderingen zijn er voor bedrijven die toezeggen te zullen investeren in groene technologie.