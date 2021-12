De Amerikaanse regering is van plan om 500.000 oplaadstations voor elektrische voertuigen te bouwen. Om de Amerikaanse auto-industrie te hervormen, wil de regering van president Joe Biden ook de prijs van elektrische auto's verlagen.

"De toekomst van het vervoer in ons land en over de hele wereld is elektrisch", zei vicepresident Kamala Harris bij een oplaadvoorziening in een buitenwijk van de stad Maryland.

De infrastructuurwet van 1 triljoen dollar (886,4 miljard euro) die de Amerikaanse president Joe Biden in november ondertekende, maakt een nationaal netwerk van oplaadstations mogelijk. Daarvoor is 5 miljard dollar gereserveerd.

De wet voorziet ook in een extra bedrag van 2,5 miljard dollar aan lokale subsidies voor de bouw van oplaadstations op het platteland en in achterstandsgebieden.

Het wetsvoorstel van 2 biljoen dollar voor sociaal beleid en milieubeleid, dat nu in behandeling is bij de Senaat, omvat tevens een aanschafsubsidie van 7.500 dollar. Daarmee moet de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker worden.

Elektrische auto's voor iedereen bereikbaar maken

"We willen elektrische voertuigen voor iedereen bereikbaar maken,″ zei Harris. Door openbare opladers op het platteland, in steden en in buitenwijken te installeren, wil de VS het mensen "makkelijker maken om elektrisch te gaan", zei de vicepresident. Volgens Harris is "uitzoeken waar en hoe je hem kunt opladen" nu nog het grootste obstakel voor mensen om een elektrische auto te kopen.

Versnelde invoering van elektrische personenwagens en bedrijfsauto's zou helpen om Biden's doel om de VS in 2050 klimaatneutraal te maken. Tegelijkertijd moet het voor duizenden nieuwe banen zorgen, aldus het Witte Huis.

De inspanning moet de VS ook helpen om China voorbij te streven qua verkoop van elektrische voertuigen.