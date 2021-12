De Amerikaanse regering is van plan om 500.000 oplaadstations voor elektrische voertuigen te bouwen in het hele land. Om de Amerikaanse auto-industrie te hervormen, wil de regering Biden ook de kostprijs van elektrische auto's verlagen.

De toekomst van het vervoer in onze natie en over de hele wereld is elektrisch", zei vicepresident Kamala Harris bij een oplaadvoorziening in een buitenwijk van Maryland.

De infrastructuurwet van 1 triljoen dollar die president Joe Biden in november ondertekende, maakt een nationaal netwerk van oplaadstations mogelijk. Er is 5 miljard dollar gereserveerd voor de bouw van deze stations door de staten.

De wet voorziet ook in een extra bedrag van 2,5 miljard dollar aan lokale subsidies voor de bouw van oplaadstations op het platteland en in achterstandsgebieden.

Biden's wetsvoorstel van 2 biljoen dollar voor sociaal en milieubeleid, dat nu in behandeling is bij de Senaat, omvat een belastingkrediet van 7.500 dollar om de kosten van elektrische voertuigen te verlagen.

Elektrische auto's voor iedereen bereikbaar maken

"We willen elektrische voertuigen voor iedereen bereikbaar maken,″ zei Harris. "Volledig bereikbaar en gemakkelijk voor iedereen maken. Net zoals je je auto vol tankt met benzine."

Door openbare opladers te installeren op het platteland, in steden en in buitenwijken "maken we het makkelijker voor mensen om elektrisch te gaan", zei Harris, die eraan toevoegde dat de grootste barrière die de meeste mensen noemen voor het kopen van een elektrische auto is "uitzoeken waar en hoe je hem kunt opladen".

Versnelde invoering van elektrische voertuigen voor persoonlijke auto's en commerciële wagenparken zou helpen om Bidens doel te verwezenlijken van een netto nul-uitstoot van broeikasgassen in 2050 en tegelijkertijd de creatie van duizenden banen, aldus het Witte Huis.

De inspanning moet de VS ook helpen om China voorbij te streven op de markt voor elektrisch oplaadbare voertuigen. Momenteel is het Amerikaanse marktaandeel in de verkoop van deze voertuigen een derde van de omvang van de Chinese markt op dit gebied.