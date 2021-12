Het Duitse automerk Mercedes-Benz gaat twee fabrieken eerder sluiten voor de kerstvakantie vanwege een gebrek aan computerchips. De vestigingen gaan ergens in de loop van deze week dicht, aldus het bedrijf maandag.

Het gaat om een fabriek in het Duitse Bremen en een vestiging in het Hongaarse Kecskemét. De fabriek in Bremen zou op 10 januari weer moeten beginnen en die in Kecskemét zou ook in die week weer moeten gaan draaien.

Volgens Mercedes-Benz, onderdeel van Daimler, zal de productiepauze onder meer worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden.

Bij de fabriek in Bremen werken ongeveer 12.500 mensen en bij die in Kecskemét circa 4.700. Daimler heeft de productie al vaker moeten onderbreken vanwege de nijpende chiptekorten, die ook veel andere grote autofabrikanten raken.