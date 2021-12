Het is nu al heel erg druk in de supermarkten en dat zal de komende weken alleen maar erger worden. Koepelorganisatie CBL doet dan ook een dringend beroep op het demissionaire kabinet om de openingstijden van supermarkten te normaliseren.

Sinds eind november moeten de supermarkten om 20.00 uur dicht en daardoor gaat 15 procent aan "boodschappentijd" verloren, zo zegt CBL-directeur Marc Jansen tegen NU.nl. "Dat draagt niet bij tot spreiden en drukte vermijden. Het is ook voor het eerst in de coronacrisis dat de openingstijden van supermarkten zijn beperkt en dat leidt alleen maar tot meer drukte."

De supermarkten staan nu bovendien aan de vooravond van de drukste periode van het jaar. "Dat zagen we vorig jaar al, toen de horeca helemaal dicht was", zegt de CBL-directeur. "Maar nu is er helaas ook sprake van beperkingen en zijn mensen hun knopen aan het tellen. Veel mensen zullen Kerst toch weer thuis vieren en dan halen ze hun boodschappen in de supermarkt."

Bovendien valt Kerst dit jaar volledig in het weekend, waardoor de kerstvakantie voor veel mensen pas dan begint. "Dus alles hoopt zich vlak daarvoor op", vreest Jansen. "Met Oud en Nieuw herhaalt dat scenario zich." Ook die dagen vallen namelijk in het weekend. Vorig jaar waren de supermarkten tot 22.00 uur open en waren ook de groothandels opengesteld voor consumenten om de drukte te spreiden.

'We voorzien enorme drukte'

Behalve de oproep aan het kabinet de vervroegde sluiting van de supermarkten in de laatste weken van het jaar los te laten, heeft het CBL gemeenten ook gevraagd om openstelling op zon- en feestdagen toe te staan. "Voor zover dat nog niet het geval was." Dat zou, nu zowel Eerste als Tweede Kerstdag in het weekend valt, soelaas kunnen bieden.

Tenslotte roepen de supermarkten consumenten op om bijvoorbeeld houdbare producten nu al in te kopen. "We voorzien voor Kerst een enorme drukte; er komt een storm op ons af. De stress loopt op richting 25 december."

De directeur van de brancheorganisatie wil benadrukken dat de sector niet klaagt. "We zijn de laatsten die zouden mogen klagen. Voor de niet-essentiële winkels, de horeca en de groothandel zijn het helemaal geen feestdagen."