In bijna alle Nederlandse regio's ging het in het derde kwartaal van dit jaar economisch beter dan in dezelfde periode in 2019, vlak voor de coronacrisis. De enige verliezers zijn Haarlemmermeer en Overig Groningen. In Amsterdam was het niveau vergelijkbaar met dat van twee jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In Haarlemmermeer ging de economie met 9 procent het hardst achteruit in vergelijking met 2019. Dat komt volgens het CBS vooral omdat de luchthaven Schiphol in die regio ligt. De luchtvaart en daaraan gerelateerde diensten zijn hard geraakt door de coronacrisis omdat reizen wordt afgeraden en sommige landen zelfs hun grenzen gesloten houden.

Een lichtpuntje is echter dat de economie in Haarlemmermeer het wel steeds beter doet. In het tweede kwartaal was er nog een verlies van 18 procent tegenover twee jaar geleden.

In de regio Overig Groningen ging de economie 2 procent achteruit in vergelijking met 2019 en dat vooral als gevolg van het afbouwen van de gaswinning. Als de delfstoffenwinning niet wordt meegerekend steeg de economie van de regio met 5 procent.

De grootste regio van het land, Amsterdam, stond het afgelopen kwartaal weer op het niveau van voor corona, ondanks de vele horeca- en toerismezaken. In het tweede kwartaal deed de regio het nog 8 procent slechter, maar sectoren als informatie, communicatie, financiële dienstverlening en handel stuwden de economische groei van Amsterdam in het derde kwartaal.

De regio's waar groei op te tekenen viel hebben dat vooral te danken aan de de industrie. IJmond en Zeeuws-Vlaanderen groeiden met 7 procent, in Zuid-Oost-Brabant kwam er 5 procent bij. De andere regio's deden het gemiddeld 3 procent beter dan twee jaar geleden.