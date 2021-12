Afgelopen maand reisden meer dan drie miljoen mensen van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat zijn er fors meer dan in dezelfde maand vorig jaar, maar nog altijd dik twee miljoen minder dan in de maand november vóór het uitbreken van de coronapandemie, zo laat de luchthaven weten.

In november vorig jaar waren het nog geen miljoen passagiers. Het waren er destijds 900.000. Van de 3,1 miljoen reizigers vorige maand had ruim een derde alleen een overstap in Amsterdam. "Dit zijn circa 650.000 passagiers, die twee keer worden geteld, bij aankomst en bij vertrek op Schiphol", licht de luchthaven toe.

Het aantal vluchten van en naar het vliegveld van Amsterdam kwam uit op ruim 28.000. Dat zijn er 90 procent meer dan vorig jaar. Vergeleken met dezelfde maand in 2019 waren het er een kwart minder.