Voor het tweede jaar op rij is er een grote vraag naar carbid en melkbussen waarmee tijdens de jaarwisseling toch iets de lucht in geschoten kan worden. Traditioneel is carbidschieten vooral populair in het oosten en noorden van Nederland, maar het landelijke vuurwerkverbod zorgt ervoor dat de vraag naar het chemische goedje zich verspreidt over het land. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs verschillende leveranciers.

Op carbidschieten geldt dit jaar net als vorig jaar geen landelijk verbod tijdens de jaarwisseling. Het is aan gemeenten om te beslissen of ze het toch verbieden. De meeste lijken het dit jaar toe te staan. Wel moet vaak van tevoren een vergunning aangevraagd worden en worden er speciale plaatsen aangewezen waar geschoten mag worden - meestal buiten de bebouwde kom.

Leveranciers van de stof hebben het dit jaar opnieuw drukker dan voor de jaren met een vuurwerkverbod. "We zien voor het tweede jaar op rij dat er meer vraag is naar carbid", vertelt een woordvoerder van carbidleverancier OAF Holland.

De groothandel, die naar eigen zeggen marktleider is in Nederland, heeft geen voorraad meer. De leverancier verkoopt aan verschillende verkooppunten. "De hoeveelheid carbid die we hebben ingekocht is niet veranderd, maar door de grote vraag is alles al op."

'Vorig jaar was het een hype'

Ook bij verkopers, zoals websites en doe-het-zelfzaken, is het dit jaar opnieuw druk. Jan Souman, een carbidverkoper uit Hattem (bij Zwolle), vertelt dat de drukte dit jaar later op gang komt dan in 2020. "Vorig jaar was carbid een hype en werd er al vroeg veel ingekocht door consumenten. Dit jaar is dat minder, maar ik heb wel weer meer ingekocht om aan de grotere vraag tegemoet te kunnen komen."

Hij vertelt dat zijn klandizie sinds de vuurwerkverboden anders is geworden. "Eerst had ik vooral klanten uit de regio, maar de laatste twee jaren verandert dit. Nu heb ik ook klanten uit bijvoorbeeld Amersfoort, Utrecht en andere plaatsen in de Randstad."

Melkbussen niet aan te slepen

Bij het carbidschieten kan een melkbus niet ontbreken. Rein ter Bruggen uit Hasselt maakt en verkoopt deze carbidkanonnen. Hij heeft het sinds vorig jaar ook drukker dan voorheen. "Als vuurwerk niet mag, dan gaan mensen op zoek naar iets anders. Ook dit jaar is dat weer zo."

Mensen komen vanuit het hele land langs bij de Overijsselse verkoper. "Vorig jaar waren de bussen niet aan te slepen, nu komt het geleidelijker op gang." Klanten die niet bekend zijn met het fenomeen, geeft hij behalve melkbussen ook informatie mee. "Ik vertel er altijd bij hoe het moet, want als je dat niet weet, kan carbid best gevaarlijk zijn."

Carbidschieten staat sinds 2014 op de nationale erfgoedlijst. Carbid is een verbinding van koolstof en calcium. Als het goedje nat wordt, vormt zich gas. Carbidschieters stoppen een stuk carbid in een melkbus, maken het nat, sluiten de bus af en steken het gevormde gas via een gat in de melkbus aan. Vervolgens is er een harde knal te horen en vliegt de afsluiting van de melkbus af.