De gasprijs steeg maandag met 10 procent nadat Duitsland had gedreigd gaspijplijn Nord Stream 2 in te zetten om Rusland te straffen als dat land Oekraïne binnenvalt. Sowieso maken handelaren zich al langer zorgen dat de pijplijn door de Oostzee deze winter niet meer in bedrijf wordt genomen.

De prijs voor een megawattuur gas op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs steeg naar 116,39 euro. Dat is de hoogste prijs sinds in oktober een piek van meer dan 162 euro werd bereikt.

In Duitsland steeg de prijs voor een megawattuur gas ook met bijna 10 procent tot 205 euro. De gasprijs staat sowieso al onder druk omdat het kouder wordt in Europa en er minder stroom wordt opgewekt met windenergie omdat het minder hard waaide de afgelopen tijd.

Verder werd de vrees voor gastekorten aangewakkerd omdat Belarus dreigt de doorvoer van gas vanuit Rusland te staken als Europa nog meer sancties oplegt. Het Kremlin reageerde daarop door te zeggen te hopen dat niets Rusland in de weg zal staan om aan de contractuele leveringsverplichtingen te voldoen. Rusland laat weten dat de uitbater van de pijplijn er alles aan doet om te voldoen aan de eisen die Duitsland eerder al stelde voor het verkrijgen van een vergunning.

De prijs voor energie is de afgelopen maanden hard gestegen. Dat komt onder meer door minder goed gevulde gasvoorraden in Europa, maar ook doordat Nederland minder gas levert. Daarnaast is er ook meer vraag naar gas vanuit Azië, dat deels van kolen af is gestapt.