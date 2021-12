Het aantal faillissementen is in de maand november flink gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt maandag dat vorige maand 166 faillissementen zijn uitgesproken, het grootste aantal per maand dit jaar.

Het aantal faillissementen is nog wel een stuk kleiner dan voor de coronacrisis. De coronasteun van de overheid houdt bedrijven overeind en rechters laten bedrijven minder snel failliet gaan, zolang deze in de kern gezond zijn.

In oktober is de loonsteun voor ondernemers vervallen. Het is volgens het CBS mogelijk dat dit heeft geleid tot een stijging in het aantal faillissementen in november. "Het zou geen rare verklaring zijn", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Volgens hem is het wel "oppassen" om conclusies te trekken op basis van één maandcijfer. Bedrijven kunnen vanwege de coronamaatregelen weer loonsteun aanvragen voor de maanden november en december.

Relatief gezien werden in november de meeste faillissementen uitgesproken in de sector bouwnijverheid. In absolute aantallen is de handel koploper, maar dat is dan ook een bedrijfstak met veel verschillende bedrijven.