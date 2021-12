De Nederlandse rechter besloot in september dat Uber zijn vierduizend Nederlandse taxichauffeurs in dienst moet nemen. Een groep chauffeurs die zich tegen de uitspraak verzetten, krijgt financiële steun van Uber. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Op die manier hoopt Uber dat de zaak in hoger beroep wordt teruggedraaid.

Met de uitspraak van de rechter krijgen taxichauffeurs van Uber recht op pensioen, vaste werktijden, doorbetaling bij ziekte en vakantiegeld. Maar het betekent ook dat er een einde komt aan de flexibiliteit die de freelance chauffeurs nu hebben.

Een groep Nederlandse chauffeurs is daar niet blij mee. Ze besloten de Stichting voor Zelfstandige Chauffeurs op te richten. Die stichting vertegenwoordigt de chauffeurs die liever als zelfstandige ondernemers voor Uber blijven werken. Het management van Uber moedigt dit initiatief aan. Zo betaalde het bedrijf de notariskosten voor het oprichten van de stichting. Ook betaalt Uber voor de inzet van een ervaren lobbyist die er mede voor moet zorgen dat de uitspraak in hoger beroep wordt teruggedraaid.

Volgens Maurits Schönfeld, directeur van Uber Noord-Europa, doet Uber dit om "een vuist te kunnen maken tegen het professionele en kapitaalkrachtige FNV", schrijft NRC. Vakbond FNV spande de rechtszaak aan bij de rechtbank in Amsterdam.

Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam zegt tegen de krant kritisch te zijn op de actie van Uber. Het zou volgens Verhulp de geloofwaardigheid van de nieuwe vakbond niet ten goede komen dat Uber zelf betaalde voor de oprichting van de belangenvereniging voor chauffeurs.