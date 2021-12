Volgens een overeenkomst tussen Berlijn en Washington mag de Nord Stream 2-gaspijpleiding uit Rusland niet worden gebruikt in het geval van een nieuwe "escalatie" in Oekraïne, zei de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zondag.

"In het geval van verdere escalatie zal deze gasleiding niet in gebruik kunnen worden genomen", vertelde Baerbock aan de Duitse televisiezender ZDF. Ze deed haar uitspraken vlak na de G7-bijeenkomst van het weekend over spanningen met Rusland, en voorafgaand aan een vergadering met haar Europese ambtgenoten op maandag.

Volgens de VS zal de controversiële Nord Stream 2, een pijplijn die gas direct van Rusland naar Duitsland zal leveren, de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen. Moskou kan bijvoorbeeld besluiten om bestaande pijplijnen door Oekraïne niet meer te gebruiken en dat land zo onder druk te zetten.

De Duitse bondskanselier Olav Scholz had zich eerder op zondag tijdens een bezoek aan Polen ook uitgelaten over het controversiële Nord Stream 2-project. Scholz zei dat Duitsland zich ondanks de Amerikaanse kritiek zal blijven inzetten voor Oekraïne als doorvoerroute voor gas naar Europa. "We blijven ons verantwoordelijk voelen om ervoor te zorgen dat de Oekraïense activiteiten in de doorvoer van gas succesvol blijven", zei Scholz.

Maar de uitlatingen van Baerbock vlak na de G7 duiden er op dat Duitsland die positie zal herzien mocht bijvoorbeeld Rusland besluiten zijn conflict met Oekraïne militair te escaleren.