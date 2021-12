Vissers in Noord-Frankrijk zijn niet blij met het aantal nieuwe visvergunningen dat het Verenigd Koninkrijk zaterdag aan Frankrijk heeft gegeven. De vissers kondigen daarom protesten aan die gericht zijn op het belemmeren van de Britse import vanuit Frankrijk, blijkt uit een verklaring van de vissers die in handen is van AFP. Mogelijk gaan ze met boten Franse havens blokkeren zodat schepen niet meer het Kanaal kunnen oversteken.

Het VK maakte zaterdag na overleg met de Europese Unie bekend dat er 23 nieuwe vergunningen zijn uitgegeven aan Franse vissers. Volgens de vissers is dat veel te weinig; zij willen er nog tachtig vergunningen bij. "Wij hebben ons geërgerd aan het nieuws over de 23 visvergunningen en we voelen ons verraden door de Europese Commissie", staat in de verklaring.

"De demonstraties zijn in lijn met de blokkades van havens in Bretagne, Normandië en het noorden van Frankrijk op 26 november", verwijzen de vissers naar eerdere protestacties in het conflict. Toen werden meerdere havens korte tijd geblokkeerd door trawlers en hielden vrachtwagens het treinverkeer via de tunnel door het Kanaal op. Met de nieuwe protestacties willen de vissers meer visvergunningen van het VK afdwingen.

Frankrijk en het VK liggen al weken met elkaar overhoop vanwege de visvergunningen. Volgens Frankrijk en Franse vissers heeft de Britse regering veel minder vergunningen verstrekt dan waar de vissers recht op hebben. Dat betekent dat veel vissers niet in Britse wateren mogen vissen.

De Britten zeiden eerder dat ze alle Europese vissers die voor de Brexit al in de Britse wateren visten een vergunning hebben verleend. Het conflict escaleerde een aantal weken geleden toen Frankrijk een Britse trawler in beslag nam, omdat die niet de juiste vergunning zou hebben.