Dubai heeft in de eerste tien maanden van dit jaar 4,88 miljoen bezoekers kunnen verwelkomen, zo meldt het lokale departement voor Economie en Toerisme (DET). Ook het aantal hotelovernachtingen zit in de lift en is bovendien weer groter dan voor de coronacrisis.

Met name in oktober trok het emiraat veel bezoekers. Mede door de opening van de wereldtentoonstelling in Dubai kwamen er ruim één miljoen toeristen op het emiraat af.

Het DET telde de afgelopen tien maanden 9,4 miljoen zogeheten kamernachten, oftewel één bezette kamer voor één nacht. Dat waren er in dezelfde periode in 2019, dus nog voor de coronacrisis, nog zeven miljoen.

In 2018 was Dubai na Bangkok, Londen en Parijs de meestbezochte stad ter wereld. Gedurende het jaar bezochten ruim 16,6 miljoen bezoekers Dubai. De stad profileert zich al enkele jaren als toeristische trekpleister met luxe hotels, grote winkelcentra en extravagante bouwwerken.