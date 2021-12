Het Verenigd Koninkrijk heeft Franse vissers 23 nieuwe vergunningen gegeven. Vrijdagavond werden achttien vergunningen verleend en het eiland Jersey verstrekte er zaterdag nog vijf.

Frankrijk had voor vrijdag een deadline gesteld: het wilde voor die tijd tot een overeenkomst met de Britten komen. Het verlenen van nieuwe vergunningen is onderdeel van een akkoord dat de Britten bereikten met de Europese Unie. De Fransen zeiden eerder dat ze er ongeveer honderd vergunningen bij wilden.

"Deze beslissing is een belangrijke stap in een lang proces richting volledige implementatie van het handelsakkoord", reageerde de Europese Commissie op het akkoord.

Het Verenigd Koninkrijk laat weten dat de vissersschepen die een vergunning hebben gekregen, hebben aangetoond dat ze er recht op hebben. Het land was niet onder de indruk van de druk die werd uitgeoefend door Frankrijk en de EU. "Dit is een technisch proces dat gebaseerd is op feiten en niet op deadlines. Ondanks haar eigen deadline bleef de EU nieuwe informatie naar Jersey sturen."

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen al weken met elkaar overhoop vanwege de visvergunningen. Volgens Frankrijk en Franse vissers heeft de Britse regering veel minder vergunningen verstrekt dan waar de vissers recht op hebben. Dat betekent dat veel vissers niet in Britse wateren mogen vissen.

De Britten zeiden dat ze alle Europese vissers die voor de Brexit al in de Britse wateren visten een vergunning hebben verleend. Het conflict escaleerde een aantal weken geleden toen Frankrijk een Britse trawler in beslag nam, omdat die niet de juiste vergunning zou hebben.