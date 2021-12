Autofabrikanten hebben vanwege het wereldwijde chiptekort moeite om voldoende auto's te produceren. Voor importeurs is het daarom lastig om in te schatten of bepaalde modellen nog voor het einde van het jaar geleverd kunnen, blijkt uit een rondgang door AutoWeek. Alle ogen zijn daarbij gericht op elektrische auto's, want daarmee kunnen zakelijke rijders deze maand nog extra fiscaal voordeel scoren. Mits de auto's op tijd geleverd kunnen worden.

De laatste jaren in december steevast de maand waarin de autoverkoop in Nederland een flinke impuls krijgt doordat er voor de zakelijke markt nog snel veel elektrische auto's geregistreerd worden. Op die manier kan worden geprofiteerd van een gunstig bijtellingstarief, aangezien dat elk jaar met ingang van 1 januari wordt verhoogd (van 12 naar 16 procent).

Als zakelijke rijder betaal je namelijk voor het privégebruik van een auto van de werkgever. Daarvoor wordt een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het model bij je inkomen opgeteld. Dat percentage ligt voor een volledig elektrische auto lager dan voor een brandstofauto, waardoor eerstgenoemde voertuigen aantrekkelijker zijn.

Zo kun het gebeuren dat in december 2018 de kostbare Jaguar I-Pace ineens de verkooplijst aanvoerde, gevolgd door de al even zo prijzige Tesla Model S. Het jaar erop waren zes van de tien bestverkochte auto's in december volledig elektrisch en vorig jaar was het beeld niet anders.

Peugeot schroefde al eerder productievolume op

Importeur Pon, bekend van merken als Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Porsche en Cupra, verwacht dat "een groot aantal" van de in bestelling staande auto's nog dit jaar wordt geleverd. "Dit hangt wel af van het moment dat de auto's besteld zijn. Door de chiptekorten liggen de verwachte levertijden verder in de toekomst dan gebruikelijk, echter weten we dit van tevoren en informeren we klanten vooraf hierover." Voor verrassingen kom je als het goed is dus niet te staan.

Overigens is het bestellen van een elektrische auto uit voorraad ook nog een optie om alsnog voor 12 procent bijtelling klaar te zijn. Populaire modellen als de Audi e-tron, Volkswagen ID.4 en SKODA Enyaq iV zijn op het moment van schrijven op voorraad.

Ook bij Stellantis, dat onder meer Citroën, Opel en Peugeot onder zijn hoede heeft, ziet het er vooralsnog goed uit. "Vooruitlopend op de verhoging van de bijtelling hebben we de productievolumes van de e-versies verhoogd. Op dit moment is er daarom nog beschikbaarheid bij de dealers en ook nog mogelijkheid om een nieuw te produceren versie af te leveren voor het einde van het jaar."

Stellantis zegt de productie van elektrische auto's zoals deze e-208 uit voorzorg te hebben opgeschroefd.

Elektrische blikvanger van Hyundai uitverkocht

Om tekorten aan het einde van het jaar tegen te gaan, heeft Ford in Antwerpen een voorraad van de Mustang Mach-E aangelegd. Via de website van het merk is te zien welke keuzes er zijn. "Er staan overigens veel meer auto's in Antwerpen dan op de site staan", onderstreept de importeur.

Consumenten en zakelijke rijders die binnen afzienbare termijn nog een Hyundai IONIQ 5 hopen te rijden, worden teleurgesteld. "Wij hebben momenteel geen voorraad meer beschikbaar van de IONIQ 5 in 2021, als een klant nu een IONIQ 5 bestelt, dan is de verwachte levertijd eind maart/begin april", aldus de importeur. Wellicht is de Kona Electric een alternatief, want daarvan is nog wel een beperkte voorraad beschikbaar voor levering in 2021.

Over de levering van elektrische Kia's is helaas niet veel concreets te zeggen, behalve dat mensen met een uitstaande bestelling waarschijnlijk niet achter het net vissen. Kia verwacht dat 'de geplande aantallen worden gerealiseerd'. Het lijkt er dus wel op dat je inmiddels te laat bent als je nu nog voor het einde van het jaar een elektrische Kia wilt bemachtigen.

Nissan verwacht geen problemen

Mensen die nu nog snel een Polestar willen voor het einde van het jaar, zijn eveneens te laat. De rest hoeft zich volgens het merk geen zorgen te maken: "Klanten die een auto hebben besteld met een gewenste en door Polestar bevestigde levering in 2021, krijgen hun auto dit jaar geleverd. Polestar heeft geen vrije voorraad meer beschikbaar voor levering in 2021."

De zustermodellen van Volvo, de XC40 Recharge en C40 Recharge, worden ook waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd krijgen. Dat hangt wel af van wanneer deze modellen zijn besteld. Volvo houdt hierover contact met de dealers. Wil je er nu nog een bestellen, dan wordt deze wel pas volgend jaar geleverd.

Bij Tesla lijkt het erop dat de meeste exemplaren van de Model 3 en Model Y voor het einde van het jaar geleverd kunnen zijn, terwijl ze bij Mercedes-Benz beloven er "alles aan te zullen doen" ervoor te zorgen dat klanten hun nieuwe elektrische auto zo snel mogelijk in ontvangst kunnen nemen, aldus de importeur.

Bij Jaguar, Mazda, Nissan en Renault en voorzien ze geen problemen met de nog dit jaar te leveren modellen.

Alle genoemde merken benadrukken overigens dat de gemelde beschikbaarheid een momentopname is waarin inmiddels veranderingen kunnen zijn opgetreden. De geboden informatie geeft dus geen garantie.