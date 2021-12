Orgelbouwers krijgen in 2022 en 2023 een loonsverhoging van 2,5 procent en de salarisschalen worden met 3 procent verhoogd. Dat kondigt vakbond CNV Vakmensen vrijdag aan naar aanleiding van een nieuw cao-akkoord.

Vakbonden en werkgevers bereikten vrijdag overeenstemming over hoe de cao voor orgelbouwers er de komende twee jaar moet uitzien.

Naast de loonsverhoging wordt ook het budget voor scholing verhoogd. De personeelsleden krijgen 750 euro per jaar om zich bij te scholen. Dat gaat onder meer om taalcursussen voor mensen die vaak in het buitenland komen. Eerder was het budget 250 euro per jaar.

Daarnaast zijn er afspraken over geboorte- en rouwverlof gemaakt. Wie een kind krijgt, wordt tijdens het verlof vijf weken volledig uitbetaald. Wie een kind of partner verliest, mag twee weken rouwverlof opnemen.

CNV legt het resultaat nu voor aan zijn leden en die zullen er binnenkort over stemmen.

Met 137 werknemers is de orgelbouw de kleinste sector van Nederland. Nederlandse orgelbouwers zijn vooral betrokken bij buitenlandse projecten. Volgens CNV worden er in een hoop andere landen geregeld Nederlandse orgels afgezet. Bekende bedrijven zijn onder meer Orgelmakerij Reil in Heerde en Flentrop Orgelbouw in Zaandam.