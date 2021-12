Of het nou supermarktketen Jumbo of de Formule 1 zelf is, de populariteit van Max Verstappen en de racesport in het algemeen doet de kassa's op veel plekken rinkelen. Dat zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake zondag in gesprek met NU.nl.

Nederland zal zondag met samengeknepen billen voor de buis zitten, want de 24-jarige Verstappen kan dan de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 ooit worden. De Limburger neemt het op tegen Lewis Hamilton. De ervaren Brit, die in totaal zeven wereldtitels veroverde, kan daar zondag een achtste aan toevoegen. Daarmee zou hij het recordaantal wereldtitels, dat hij nu nog deelt met Michael Schumacher, alleen in handen krijgen.

Verstappen en Hamilton beginnen zondag met evenveel punten aan de slotrace in Abu Dhabi, wat de spanning van het afgelopen seizoen aantoont. Juist deze spanning zorgt voor beter gevulde zakken in de sport. "En dan praat ik over het hele circus eromheen", vertelt Van den Wall Bake.

Door de bloedstollende spanning liggen de kijkcijfers op het hoogste niveau in jaren - afgelopen weekend alleen al zagen 2,6 miljoen Nederlanders Hamilton winnen in Saoedi-Arabië - en die extra aandacht levert geld op. "Stel je voor dat Verstappen er niet was geweest, dan was Hamilton nu al kampioen geweest. Dan zou het veel minder bekijks trekken."

Juist die kijkcijfers leveren de Formule 1 geld op. "Hoe meer interesse er is, hoe beter zij weer de contracten kunnen verlengen. Bedrijven zijn daardoor ook sneller geïnteresseerd om volgend jaar aan boord te stappen. De wachtkamer voor nieuwe sponsoren zal nu niet per se vol zitten, maar een sponsordeal is nu wel veel makkelijker te beargumenteren", aldus de sportmarketeer.

Miljoenen aan reclame-inkomsten

De Formule 1 is door de opkomst van Verstappen ongekend populair in Nederland en dat wordt ook hier in de portemonnee gevoeld. Denk bijvoorbeeld aan Ziggo, dat de Formule 1 nu als enige live op tv mag uitzenden. De provider verdient er geld mee door bijvoorbeeld abonnementen te slijten, maar vooral vanwege reclame-inkomsten.

"Vroeger was het zo dat je vooraf al kon zien hoeveel je moest betalen voor een spotje ongeacht de hoeveelheid kijkers. Nu krijg je achteraf een rekening die mede gebaseerd is op het aantal kijkers", aldus Van den Wall Bake, die vermoedt dat Ziggo zondag enkele miljoenen euro's zal bijschrijven aan reclames rond de race.

Deal met Jumbo is 'schoolvoorbeeld'

Een ander bekend merk dat meelift op het succes en de populariteit van Verstappen is Jumbo. De supermarktketen steunt de coureur al vanaf het begin en staat nog altijd prominent op de helm van de Limburger.

"Frits van Eerd (topman van Jumbo, red.) was een van de eersten en is altijd aan boord gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat Verstappen sindsdien betere aanbiedingen heeft gehad, maar trouw is gebleven aan Van Eerd en Jumbo, omdat ze er vroeg bij waren", stelt Van den Wall Bake. "Ik denk dat het een schoolvoorbeeld is van hoe een atleet met sponsors moet omgaan."