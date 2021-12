Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen ongeveer 200 euro extra als tegemoetkoming om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het gaat om maximaal 800.000 huishoudens, meldt demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) na de ministerraad.

Het demissionaire kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de maatregel. Het bedrag wordt uitbetaald via de gemeenten.

Het extra vrijgemaakte geld komt boven op de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen daardoor volgend jaar circa 400 euro minder aan energiebelasting.

Omdat dit volgens het kabinet niet voldoende is om de laagste inkomens te helpen, krijgen zij een extra aanvulling. Het gaat om mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Voor alleenstaanden vanaf 21 jaar komt dat neer op zo'n 1.239 euro per maand, voor gehuwden is dat 1.701 euro per maand.

Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch, andere mensen met een laag inkomen moeten zich zelf melden bij hun gemeente. Daarvoor zet het kabinet een informatiecampagne op. De uitkering zou van start gaan in het eerste kwartaal van volgend jaar.

De energierekeningen stijgen sterk doordat de afgelopen tijd gas en olie wereldwijd fors duurder zijn geworden als gevolg van de coronacrisis en ruzie over een gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland.