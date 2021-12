Boodschappenbezorger Picnic is bezig aan een grote opmars in Nederland. Inmiddels opereert het bedrijf ook in Duitsland en Frankrijk, maar op termijn komen daar nog wat westerse landen bij, vertelt medeoprichter Michiel Muller aan NU.nl. Ook zegt hij opvallend weinig last te hebben van het tekort aan personeel waar andere bedrijven wél mee worstelen.

Picnic bezorgt boodschappen aan huis met kleine elektrische autootjes. In tegenstelling tot andere supermarktbedrijven als Albert Heijn en Jumbo doet het bedrijf van Muller dit zonder fysieke winkels. In enorme semiautomatische distributiecentra worden boodschappen klaargezet die klanten via een app hebben besteld. Vervolgens worden ze vanuit kleinere hubs in steden naar klanten gebracht.

De websuper breidt steeds verder uit en is inmiddels in de meeste Nederlandse steden actief. Zo opent het bedrijf komend jaar een nieuw distributiecentrum in Heerenveen. Vanaf die plek wordt de bezorgcapaciteit in het noorden van het land verder uitgebreid. Uiteindelijk wil Picnic bijna heel Nederland kunnen bedienen. "Behalve echt afgelegen huizen in het buitengebied. Dat gaat niet werken met ons concept."

Muller benadrukt dat de drie landen waar het bedrijf nu actief is veel van elkaar verschillen. Toch slaat het concept volgens hem in het hele bezorggebied aan. Als het aan hem ligt, komen er nog veel westerse landen bij.

Welke landen dat precies zijn, zegt Muller niet, maar het Verenigd Koninkrijk is volgens hem een optie. "Veertig jaar geleden kwam de supermarkt en die werd overal een succes. Ik kan me niet voorstellen dat het met ons concept anders is. Het idee van Picnic past bij de westerse manier van leven."

Picnic merkt weinig van arbeidstekort

Sinds de coronacrisis groeit het bedrijf nog harder dan ervoor. Daarom moesten er veel nieuwe autootjes worden gemaakt en moest het bedrijf op zoek naar nieuwe werknemers.

Het personeelsbeleid zit bij Picnic anders in elkaar dan bij bijvoorbeeld sommige maaltijd- of pakketbezorgers. Die werken vaak met zelfstandig ondernemers. "Wij hebben sinds het begin ons personeel in dienst en werken met mensen uit de regio van onze hubs."

Mede doordat het bedrijf niet met zzp'ers en arbeidsmigranten werkt, raken de tekorten op de arbeidsmarkt Picnic minder dan andere bedrijven en sectoren, vertelt Muller.

"In het begin hebben we dat zo besloten en dat blijkt nu een langetermijnvisie die zich uitbetaalt. Veel arbeidsmigranten gingen vanwege corona weg uit Nederland. Maar doordat wij die niet in dienst hebben, trof dat ons niet." Ook merkt hij dat vaste werknemers zich meer aan een bedrijf binden dan zzp'ers, waardoor er een sterkere band tussen het bedrijf en de medewerkers is.

Picnic bezorgt op Eerste en Tweede Kerstdag

Nu het december is, staat voor Picnic de drukste periode van het jaar voor de deur. Net als bij andere supermarkten is er bij het bedrijf een duidelijke toename van het aantal online bestellingen te zien. Dat zorgt voor een grote puzzel, vertelt Muller - zowel qua logistiek als personeelsplanning.

"We moeten met z'n allen heel hard werken en we hebben besloten dit jaar op beide kerstdagen te bezorgen. Voorgaande jaren deden we dit niet, maar we hopen hiermee de drukte iets meer te kunnen spreiden. Het blijft een ontzettend moeilijke periode, maar het gaat goed komen."