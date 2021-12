Het leven in de VS was in november 6,8 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is vooral een gevolg van hoge brandstof- en energieprijzen. Het is de hoogste inflatie sinds 1982, meldt het Bureau of Labor Statistics (BLS) vrijdag.

De belangrijkste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen die ook in de VS flink zijn opgelopen. De prijzen voor alle energieproducten samen stegen met gemiddeld 33,3 procent. Binnen die index spant stookolie met een prijsstijging van bijna 60 procent de kroon.

Voor benzine betaalden Amerikanen vorige maand 58,1 procent meer dan in november vorig jaar, de sterkste stijging sinds april 1980. Elektriciteit werd 10,7 procent duurder en de prijzen voor voeding stegen met 6,1 procent.

De energieprijzen liggen wereldwijd al een aantal maanden op een hoog niveau. Door een tekort aan olie en gas betalen we zowel aan de pomp als voor stroomvoorziening fors meer dan gebruikelijk. In Nederland steeg de inflatie in november met 5 procent en daarmee eveneens naar het hoogste niveau sinds 1982.