De economie van Amsterdam en de regio daaromheen is vorig jaar een stuk harder geraakt door de coronacrisis dan de rest van Nederland, meldt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vrijdag. Met een krimp van 7,1 procent slonk de Amsterdamse economie bijna twee keer zoveel als de Nederlandse economie als geheel (3,8 procent) en meer dan de economie van alle EU-landen samen (6 procent).

De Metropoolregio Amsterdam omvat de zeven deelregio's Zaanstreek-Waterland, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad en Amsterdam. De aanwezigheid van Schiphol speelt een belangrijke rol in de forse krimp, maar ook de ruime vertegenwoordiging van toerisme, recreatie, cultuur en horeca heeft een impact. Eerder raakte al bekend dat Schiphol in 2020 een verlies van 563 miljoen euro heeft geboekt.

De verwachting is dat het bruto binnenlands product (bbp) van de Amsterdamse regio in de tweede helft van volgend jaar weer op het niveau zal zijn van voor de uitbraak van de coronacrisis. Volgens de MRA veert de regio met 4,1 procent wel "iets krachtiger terug" dan de verwachte groei van de Nederlandse economie (3,9 procent). Toch zal dat herstel kwetsbaar blijven "door de onzekere ontwikkeling van de coronapandemie".

Door de overheidssteun bleven de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid beperkt, meldt de organisatie. Zo is de krapte op de arbeidsmarkt die al voor de crisis zichtbaar was, "sneller dan verwacht" teruggekeerd.

Volgens wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) zullen "de gevolgen van de coronacrisis, waar we nog middenin zitten, nog langere tijd zichtbaar zijn". "We moeten nu samen met elkaar in de regio en met het Rijk investeren in verder sociaaleconomisch herstel. De komende jaren staan de energietransitie, een betere werking van de arbeidsmarkt én woningmarkt, bereikbaarheid en kansengelijkheid voor alle inwoners in de regio centraal."