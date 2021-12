Shell heeft vrijdag van aandeelhouders toestemming gekregen om het hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen. Tijdens een stemming was er een ruime meerderheid voor het plan. Het vertrek van het energieconcern uit Nederland is daarmee nagenoeg rond.

99 procent van de aandeelhouders ging akkoord met de verhuizing. Het betekent ook dat de laatste weken van Shell als half-Nederlands bedrijf zijn aangebroken.

Vorige maand maakte het Brits-Nederlandse Shell bekend verder te willen als uitsluitend Brits bedrijf. Dat wil het concern onder meer vanwege de dividendbelasting in Nederland. Het VK heft zo'n belasting niet.

Het vertrek betekent onder meer dat het hoofdkantoor verhuist van Den Haag naar Londen. Ook gaat een handvol medewerkers mee naar het Verenigd Koninkrijk, onder wie topman Ben van Beurden, die overigens vrijdagochtend vanwege ziekte niet bij de stemming aanwezig was.

75 procent van de aandeelhouders moest akkoord gaan met het voorstel en die meerderheid is er gekomen. Nu moet de ondernemingsraad ermee instemmen en moet de raad van bestuur nog een officieel besluit nemen.

Toch is er nog één obstakel: een mogelijke boete voor bedrijven die vertrekken naar een land zonder dividendbelasting. GroenLinks kwam vorig jaar met dat plan, toen Unilever ook besloot om het hoofdkantoor naar het VK te verplaatsen. De Tweede Kamer moet nog beslissen over het voorstel. Of er een meerderheid voor is, is nog onduidelijk.

Ook als de vertrekboete er komt, is het maar de vraag of Shell in Nederland blijft. De raad van bestuur zei vrijdag alleen de ontwikkelingen rond de vertrekboete mee te nemen als het orgaan in het eerste kwartaal van 2022 een definitief besluit over het vertrek neemt.