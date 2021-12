Frankrijk zal via de Europese Unie een juridische procedure starten als het Verenigd Koninkrijk zich niet houdt aan een deadline over visvergunningen. Onderminister Clement Beaune zegt tegen radiozender France Info dat de Britten uiterlijk vrijdag nog honderd vergunningen aan Franse vissers moeten toekennen.

Het VK en Frankrijk steggelen al sinds het vertrek van de Britten uit de EU over de visvoorwaarden in de Noordzee. Er is een regeling opgezet waarbij vissers uit beide landen vergunningen krijgen om te mogen vissen. Frankrijk stelt dat het VK zich daarbij niet aan de afspraken houdt.

Beaune zegt dat Frankrijk het als een gebaar van goede wil ziet als op de laatste dag voor de deadline nog "enkele tientallen" vergunningen worden verleend. Gebeurt dat niet, dan zal Parijs de Europese Commissie vragen juridische stappen te nemen.

Overigens heeft het VK al eerder laten doorschemeren zich niets van de door Brussel vastgestelde deadline aan te zullen trekken.

Hoewel visserij noch voor de Britse noch voor de Franse economie een grote waarde heeft, kennen beide landen er een grote symbolische waarde aan toe. Het conflict heeft eerder geleid tot blokkadeacties in havens en dreigementen over het afsluiten van energieleveringen.