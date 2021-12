De Duitse autogigant Volkswagen Group zal de komende vijf jaar 159 miljard euro investeren in het bedrijf. Voor het eerst zal meer dan de helft daarvan naar elektrisch rijden gaan, maakt Volkswagen donderdag bekend. In totaal zal 56 procent van de investeringen, omgerekend 86 miljard euro, naar elektrisch rijden gaan.

De investeringsplannen maken onderdeel uit van een jaarlijkse update, waarbij Volkswagen kijkt naar de investeringen over de komende vijf jaar. Vergeleken met vorig jaar is de investeringsportemonnee met zo'n 9 miljard euro toegenomen.

De dikker gevulde portemonnee moet onder meer bijdragen aan de vernieuwing van de Duitse autogigant. Naast voertuigen wil Volkswagen ook haast maken met het ontwikkelen van batterijen voor de elektrische auto's. Verder gaan ze ook meer productielocaties volledig elektrificeren.

Dit gebeurt allemaal onder het toeziend oog van topman Herbert Diess. Diess kwam onlangs onder vuur te liggen, nadat hij had gewaarschuwd dat 30.000 medewerkers hun baan konden verliezen als de transitie naar elektrisch rijden niet snel genoeg zou gebeuren. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de invloedrijke interne werkgeversvertegenwoordiging.

Volkswagen maakte donderdag bekend dat Diess in deze functie zal blijven. Wel wordt Ralf Brandstätter, die vorig jaar Diess nog opvolgde als CEO van automerk Volkswagen, gepromoveerd. Hij krijgt een plekje in het bestuur van Volkswagen Group en zal per januari een nieuwe divisie genaamd Volkswagen Passenger Cars gaan leiden.