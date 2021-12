Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers lag in het derde kwartaal op 4,6 procent, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee lag het ziekteverzuim in het afgelopen kwartaal op z'n hoogst sinds 2003, het jaar waarin de Wet verbetering poortwachter werd ingevoerd.

Het statistiekbureau vergelijkt de ziekteverzuimcijfers niet met andere kwartalen in dit jaar, maar kijkt vanwege seizoenseffecten alleen naar de hoeveelheid ziekmeldingen vergeleken met eerdere derde kwartalen. Dit omdat mensen gemiddeld vaker ziek zijn in het eerste en vierde kwartaal.

In het huidige kwartaal van dit jaar lag het ziekteverzuim in Nederland op 4,6 procent. Dat houdt in dat van elke 1.000 te werken dagen er 46 werden verzuimd wegens ziekte. Vorig jaar, in het eerste coronajaar, lag het verzuimpercentage iets lager op 4,4 procent.

Uit de reeks van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim afgelopen kwartaal op z'n hoogst lag sinds 2003. Dat was ook het eerste volledige jaar na de invoering van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet werd ingevoerd om zo langdurig ziekteverzuim terug te dringen.

Ziekteverzuim het hoogst in de zorg

Het ziekteverzuim was het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg, te weten 6,3 procent. Een jaar

eerder was dit 5,9 procent. Vooral in de verpleeg- en verzorgingstehuizen lag het verzuim met 7,3 procent uitzonderlijk hoog.

Nederlanders die in de financiële dienstverlening werken meldden zich in het derde kwartaal het minst vaak ziek. In iedere 1.000 te werken dagen werden er slechts 28 gemist wegens ziekte. In de horeca is het verzuimpercentage gelijk gebleven (4,1 procent) ten opzichte van vorig jaar. In 2020 viel de horeca juist op door de plotselinge stijging, omdat de bedrijfstak jarenlang de sector was met de minste ziekmeldingen.