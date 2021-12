De aandeelhouders van Shell stemmen vrijdag over een definitief vertrek van het energieconcern uit Nederland. Het bedrijf wil het hoofdkantoor naar Londen verhuizen, waarmee een einde komt aan meer dan honderd jaar Koninklijke Olie. Vier vragen over de kwestie.

Wat is er ook al weer aan de hand?

Shell maakte vorige maand bekend het hoofdkantoor naar Londen te willen verhuizen. Dat staat nu nog in Den Haag. Ook wil de Brits-Nederlandse multinational voortaan op papier verder als 100 procent Brits bedrijf. Zo kan het sneller handelen bij bijvoorbeeld een overname.

Daarnaast speelt de dividendbelasting een rol. Shell moet in Nederland belasting inhouden op dividend dat het uitkeert aan aandeelhouders. In het Verenigd Koninkrijk hoeft dat niet.

Shell hoopte lange tijd dat Nederland de regels voor dividendbelasting zou aanpassen. Maar toen premier Mark Rutte enkele jaren geleden dat plan opperde, ontstond een storm van kritiek in de politiek en de samenleving. Het plan verdween in de prullenmand, tot ongenoegen van Shell. Dat bedrijf kiest nu eieren voor zijn geld en maakt de overstap naar de andere kant van de Noordzee. Dat het daarmee het predicaat Koninklijk verliest, neemt het op de koop toe.

Gaan de aandeelhouders akkoord?

75 procent van de aandeelhouders moet vrijdag akkoord gaan met de plannen. Of die meerderheid wordt gehaald, is nog niet helemaal duidelijk. Wel hebben diverse aandeelhouders zich al voorstander van de plannen getoond, zoals de Noorse investeerder Norges Bank. Ook twee Amerikaanse pensioenfondsen met kleine plukjes Shell-aandelen zien het voorstel wel zitten. Daarnaast heeft een belangrijke adviseur van grote aandeelhouders gezegd de verhuizing naar Londen een goed idee te vinden.

Als de aandeelhouders akkoord gaan, is het dan definitief?

Ja. Officieel moet de ondernemingsraad er nog mee akkoord gaan en moet de raad van bestuur er nog een besluit over nemen. Maar volgens een woordvoerder van Shell zijn dat formaliteiten. Als vrijdag een meerderheid van de aandeelhouders akkoord gaat, verwacht Shell dat het in het eerste kwartaal van volgend jaar definitief de overstap maakt. Een exacte datum is nog niet bekend.

Wat betekent het voor Nederland?

Belangrijkste is dat het kantoor aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag niet langer dienstdoet als hoofdkantoor van het bedrijf. Het kantoor blijft overigens wel gewoon open en er verdwijnen amper banen. Slechts tien mensen maken de overstap naar Londen, al zitten daar wel topman Ben van Beurden en financieel directeur Jessica Uhl bij.

Ook de Nederlandse schatkist gaat er wat van merken, omdat het dividendbelasting misloopt. Hoeveel het precies scheelt, is niet te zeggen. Maar volgens het kabinet heeft een vertrek van een multinational die honderden miljoenen euro's per jaar dividend uitkeert, zeker gevolgen voor de belastingopbrengst.