Het aantal maaltijdbezorgers dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is de afgelopen jaren fors toegenomen. Waren het er in 2017 nog maar zestien, zijn het er nu tegen de tweeduizend. Daarbij valt op dat de gemiddelde leeftijd van de zelfstandige maaltijdbezorger de afgelopen jaren is opgelopen.

Dat er steeds meer maaltijdbezorgers bij komen, is niet zo verwonderlijk. Vooral sinds de gedwongen sluitingen van de horeca is de populariteit van het laten bezorgen van eten flink toegenomen.

Wat wel bijzonder is, is dat drie jaar geleden meer dan een vijfde van de maaltijdbezorgers tiener was en dat dat nu voor minder dan een op de tien geldt. "De gemiddelde leeftijd is in de afgelopen drie jaar opgelopen van 25,7 jaar naar 27,8 jaar", aldus de KVK.

Zowel het aandeel twintigers als het aandeel dertigers dat op de fiets of scooter maaltijden bezorgt, is toegenomen. Twintigers vertegenwoordigen nu ruim 60 procent van het bezorgleger, waar dat in 2018 nog 55 procent was. Het aandeel dertigers is in diezelfde periode gegroeid van 16 procent naar bijna een kwart.