Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag de vergunningen van SEPA Green Energy voor het leveren van elektriciteit en gas ingetrokken. Dat is gebeurd op verzoek van de energieleverancier, die een dag eerder failliet werd verklaard.

"Omdat SEPA Green Energy niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren aan circa twintigduizend klanten, trekt de ACM de vergunningen in", laat de toezichthouder weten. SEPA had zowel consumenten als kleine bedrijven als klant.

De reden van het faillissement is dat Sepa zijn stroom inkocht bij Energie I & V, dat onlangs ook failliet ging samen met zusterbedrijf Anode Energie. Hierdoor moest Sepa de energie inkopen voor veel hogere prijzen.

SEPA is het vierde energiebedrijf in korte tijd dat omvalt. Dat heeft alles te maken met de sterk opgelopen prijzen van gas en stroom. Daardoor moeten ze voor hogere prijzen inkopen dan waar ze in hun prijsberekening richting de klanten rekening mee hadden gehouden.

Eerder gingen al Welkom Energie, Anode Energie en Enstroga op de fles door de hoge energieprijzen. Ook Allure Energie ging failliet, maar dat stond los van de hoge prijzen. Welkom was met 90.000 klanten een redelijk speler, de andere drie waren kleine leveranciers.