De gasprijs is weer op een niveau van boven de 100 euro per megawattuur beland op de Europese handelsmarkt. Begin oktober piekte de prijs op 116 euro, waarna die door een zachte oktobermaand weer tot bedaren was gekomen. In tegenstelling tot een paar maanden terug zijn de hogere gasprijzen nu wél ingecalculeerd in de prijzen die aan de consument in rekening worden gebracht. Dat zegt Ben Woldring van Gaslicht.com.

"Begin oktober ging de handelsprijs voor gas heel abrupt en redelijk onverwachts omhoog", aldus Woldring. "Nu heeft de markt zich al aangepast aan een hoger prijsniveau."

De oorzaken voor de opgelopen gasprijs zijn nu voor een deel dezelfde als ruim een maand geleden. "Er is nog steeds sprake van onderhoud aan installaties en de gasvoorraden zijn laag." Als het dan kouder wordt, is dat laatste direct van invloed op de prijzen.

Verder speelt de sterk opgelopen prijs voor CO2-rechten een rol. "Bedrijven die kolen stoken bijvoorbeeld, moeten daar CO2-rechten voor inkopen. Als die prijs hoog is, zullen ze er eerder voor kiezen gas te stoken. Daardoor lopen vraag en prijs van gas juist weer op", legt Woldring uit.

De zogenoemde geopolitieke spanningen rond Rusland, een heel grote gasleverancier, zorgen eveneens voor een opdrijvend prijseffect. "En daar komt nu het koudere weer bij. Als het 1 graad kouder is in Europa, is dat direct merkbaar in het gasverbruik", zegt de ondernemer.

De lockdowns her en der in Europa zorgen juist voor een drukkend effect op het verbruik en prijzen.