Touroperators die reizen aanbieden naar landen met de kleurcode oranje moeten hun reizigers beter informeren over de risico's. Dat zegt toezichthouder ACM, die ook wil dat klanten kort voor vertrek kunnen omboeken.

Sommige reisorganisaties bieden trips aan naar gebieden die van de Nederlandse overheid de oranje kleurcode hebben gekregen. Dit betekent dat het advies is om er alleen naartoe te gaan voor noodzakelijke reizen. De ACM vindt dat de bedrijven bij dit soort reizen duidelijk moeten zijn over de risico's. Dat zijn ze ook verplicht.

"Aan het reizen naar gebieden met kleurcode oranje kleven in deze coronacrisis de nodige risico's. De kleurcodes zeggen niet alleen iets over het risico op besmetting, maar kunnen ook iets zeggen over beperkende maatregelen die ter plekke gelden. Die maatregelen bieden reizigers niet altijd recht op kosteloos annuleren."

De toezichthouder wil daarom dat touroperators hun klanten bij een pakketreis informeren over de kleurcode en de beperkende maatregelen die gelden op de bestemming. Ook moeten ze duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot kosteloos annuleren en omboeken. Die informatie moet bovendien goed vindbaar zijn voor de klant.

Daarnaast moeten de organisaties goed bereikbaar zijn voor vragen en zijn ze verplicht om reizigers hulp te bieden bij onvoorziene omstandigheden. In sommige gevallen betekent dit dat de touroperators de reizigers kosteloos moeten repatriëren.

Ook roept de ACM reisaanbieders ertoe op flexibel te zijn, bijvoorbeeld door klanten omboekgaranties te bieden als de coronasituatie kort voor vertrek verandert.