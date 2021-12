Het Amsterdamse drankenconcern Lucas Bols wil Tequila Partida overnemen. Tequila is vooral populair in de Verenigde Staten en Mexico, de bakermat van de drank. Een jaar geleden kocht de jenever- en likeurstoker Passoã.

Die likeur heeft een enorme impuls gekregen door de populariteit van de pornstar martini, waar Passoã een onmisbaar ingrediënt van is.

Met een tequila in het assortiment speelt Bols in op de populariteit van een andere cocktail: de margarita. De tequila van Partida wordt gebrouwen in de Mexicaanse stad Tequila.

Bols stelt dat de vraag naar premiumtequila booming is. "En cocktails zijn een groot groeisegment in de drankenmarkt. Tequila is het belangrijkste ingrediënt voor margarita, de populairste cocktail in de VS."

De margarita is vernoemd naar Margarita Sames, die het drankje bedacht.

De aankoop moet begin volgend jaar rond zijn.